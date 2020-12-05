Татарстан занял третье место во всероссийской акции по уборке берегов от мусора

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял третье место по итогам всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России» за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

В ведомстве отметили, что на реке Казанке к очистке берегов привлекали водолазов.

Рейтинг по итогам акции возглавили Ингушетия и Северная Осетия — Алания. В том-5 помимо Татарстана вошли Калужская область и Башкирия.

На пятом месте Карачаево-Черкессия, на шестом — Челябинская область, на седьмом — Якутия. Замыкают топ-10 Тыва и Ханты-Мансийский АО.

Фото: Максим Платонов

В Минприроды отметили, что в акции приняли участие свыше 822 тыс. человек. Волонтерам удалось очистить более 16 тыс. км. берегов российских рек. Объем собранного мусора составил около 35,7 тыс. куб. метров.



Напомним, что за последнее десятилетие более 100 КАМАЗов мусора вывезли с водоемов Казани силами татарстанских подводников и экологов.



Татьяна Демина