Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за выступление сборной на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за результат национальной команды на чемпионате Европы — 2020. По его словам, игрокам могло не хватить куража и эмоций, чтобы добиться иных показателей на турнире.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды.

Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», — считает Черчесов.

Напомним, сегодня состоялось заседание технического комитета РФС, где рулевой сборной выступил с докладом об игре команды на Евро-2020. По его итогам Черчесову высказали полное доверие, хотя выступление на турнире признали неудовлетворительным.

Чуть позже, на прямой линии, президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над кадровыми решениями в сборных страны по футболу и хоккею.