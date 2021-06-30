Технический комитет РФС выразил доверие тренеру сборной России Черчесову

Сегодня состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором подвели итоги выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020 по футболу.

Присутствующие заслушали доклад главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Он признал свои ошибки, но не стал подавать в отставку с занимаемой должности.

По итогам заседания выступление сборной России на Евро-2020 было признано неудовлетворительным.

При этом технический комитет РФС выразил доверие главному тренеру Черчесову. Там полагают, что основной причиной провальной игры сборной на турнире стало отсутствие должного мастерства у футболистов.

Напомним, ранее свою оценку выступлению россиян на Евро-2020 дал президент РФС Александр Дюков.