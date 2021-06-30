«Рубин» представил абонементную программу на новый сезон. Цены — от 4 до 17 тысяч рублей
«Рубин» на своем официальном сайте опубликовал информацию про абонементную программу на футбольный сезон-2021/22.
Купить абонемент можно будет начиная с 1 июля в кассах «Ак Барс Арены». Либо в режиме онлайн на сайте клуба с последующим получением пластиковой карты в течение трех дней после оплаты.
Стоимость одного самого дешевого абонемента на матчи казанского клуба составит 4 тысячи рублей. Наиболее дорогой абонемент, включающий в себя места на парковке, можно купить за 17 тысяч.
Также имеются различные скидки. 20-процентный дисконт получат владельцы прошлогодних абонементов. Кроме этого, такой же размер скидки действует для студентов, пенсионеров, школьников и в семейном тарифе. Пятипроцентная скидка предоставляется для владельцев абонементов, которые готовы пройти добровольную идентификацию Премьер Pass.
Напомним, новый сезон РПЛ «Рубин» начнет домашним матчем против московского «Спартака».СпортФутбол
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