В поселках Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду

В Приволжском районе Казани 30 июня почти на сутки отключат воду в связи с подключением водопровода и установкой запорной арматуры по улицам Кул Гали и Комиссара Габишева, сообщает мэрия Казани.



Так, с 9.00 среды, 30 июня, до 6.00 четверга, 1 июля, воду отключат в таких поселках, как Алтан, Вишневка, Восточный, Новая Вишневка, Плодопитомник, Привольный и Салмачи.

Фото: realnoevremya.ru

Жителей просят запастись водой заранее. Согласно поступающим заявкам будут размещать автоцистерны. Заявки принимаются по телефону +7(843) 231-62-60.

Сегодня, 29 июня, в некоторых домах Советского района Казани отключили воду. Это связано с подключением двух водопроводов многоквартирного жилого дома на улице Николая Ершова.

Маргарита Головатенко