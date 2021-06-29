Казанцы стали в этом году на 93% чаще интересоваться пляжной атрибутикой

В Казани можно приобрести набор товаров для купания и пляжного отдыха за 6,7 тыс. рублей. Также в столице Татарстана пляжной атрибутикой стали интересоваться на 93% чаще по сравнению с прошлым годом и в 3,8 раза больше в прошедшую неделю по сравнению с предыдущей. Об этом сообщили аналитики «Авито».

Из-за аномальной жары в средней полосе европейской части России увеличился спрос на пляжные товары и надувные бассейны. Купить аксессуары для купания по стране можно в среднем за 6,1 тыс. рублей.

фото: pxhere.com

Надувные бассейны стали самым популярным товаром в категории покупок для купания и пляжного отдыха — на них приходится 45% спроса. Дальше идут ласты — 31% спроса, затем надувные круги — 16% спроса.

Купить надувной бассейн в Казани, можно в среднем за 3,3 тыс. рублей, ласты — за 800 рублей, а за надувной круг придется заплатить 600 рублей.

Вчера в Казани температура установила новый рекорд. На территории республики было до +37 градусов.

Алексей Нечаев