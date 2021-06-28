В Казани установлен новый тепловой рекорд

В понедельник, 28 июня, в Казани температура установила новый рекорд. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Сегодня метеостанция «Казань-Сокол» зарегистрировала максимальную температуру воздуха в +35,6 градуса. Предыдущий абсолютный максимум в столице Татарстана зафиксировали в 1939-м и в 2010 годах. Тогда она составляла +35,4 градуса.

Сегодня Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение об аномально-жаркой погоде. До конца дня понедельника, 28 июня, и днем 29 июня на территории республики местами ожидается сильная жара до +37 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозам синоптиков, 30 июня и 1 июля антициклон постепенно будет сдавать свои позиции и жара начнет постепенно ослабевать. В эти дни возможны кратковременные дожди, грозы, кратковременное усиление ветра до 15—20 м/с, локально шквал до 23 м/с и град. В среду днем ожидается от +29 до +34 градусов, в четверг — от +26 до +31 градуса.

Татьяна Демина