В Азнакаево произошло задымление крыши в ТЦ «Агат»

Фото: Максим Платонов

В 12.53 в МЧС поступило сообщение о том, что в городе Азнакаево происходит задымление кровли в ТЦ «Агат», который расположен по адресу: улица Джалиля, 50г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные прибыли к месту вызова в 12.54. Пострадавших нет. По оперативной информации, произошло короткое замыкание без горения силового кабеля на крыше.

Алексей Нечаев