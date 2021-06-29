Участники первого экологического сплава по Казанке собрали 50 мешков мусора

На Казанке прошел первый экологический сплав. 37 его участников собрали 50 мешков мусора общим весом 310 кг.

Активисты проплыли 11,5 км — от улицы Главной, 21 в поселке Урманче до места, где Казанка впадает в Голубые озера. Экосплав проходил на пяти катамаранах.

Мероприятие провели в рамках Стратегии развития Казанки, сообщается на сайте мэрии Казани. По словам организаторов сплава, подобные мероприятия помогают предотвратить еще большее загрязнение реки и спасти прибрежную флору и фауну.

По этой же Стратегии в этом году организуются экологические субботники, акции по борьбе с борщевиком, орнитологические экскурсии и проводятся исследование качества вод Казанки и плоггинг.

В конце мая на пляже «Локомотив» в Казани активисты собрали около 100 мешков мусора — стекла, пластика, металла и несортируемых отходов.



Татьяна Демина