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Участники первого экологического сплава по Казанке собрали 50 мешков мусора

00:29, 29.06.2021
Участники первого экологического сплава по Казанке собрали 50 мешков мусора
Фото: kzn.ru

На Казанке прошел первый экологический сплав. 37 его участников собрали 50 мешков мусора общим весом 310 кг.

Активисты проплыли 11,5 км — от улицы Главной, 21 в поселке Урманче до места, где Казанка впадает в Голубые озера. Экосплав проходил на пяти катамаранах.

Мероприятие провели в рамках Стратегии развития Казанки, сообщается на сайте мэрии Казани. По словам организаторов сплава, подобные мероприятия помогают предотвратить еще большее загрязнение реки и спасти прибрежную флору и фауну.

По этой же Стратегии в этом году организуются экологические субботники, акции по борьбе с борщевиком, орнитологические экскурсии и проводятся исследование качества вод Казанки и плоггинг.

В конце мая на пляже «Локомотив» в Казани активисты собрали около 100 мешков мусора — стекла, пластика, металла и несортируемых отходов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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