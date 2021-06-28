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Ливень затопил каток группы тренера Тутберидзе в Москве

16:27, 28.06.2021
Ливень затопил каток группы тренера Тутберидзе в Москве
Фото: vk.com/eteritutberidze

Сильный ливень затопил каток группы тренера Этери Тутберидзе в «Хрустальном» в Москве.

В официальном аккаунте группы в «Инстаграме» появилось видео с последствиями. На кадрах видно, что в «Хрустальном» протекает крыша.

«В нашем «Хрустальном» СПА процедуры мы совмещаем с тренировочным процессом», — подписано видео из ледовой арены.

Напомним, сегодня в некоторых районах Москвы выпало до 70% от месячной нормы осадков.

СпортФигурное катание
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