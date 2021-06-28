Ливень затопил каток группы тренера Тутберидзе в Москве

Сильный ливень затопил каток группы тренера Этери Тутберидзе в «Хрустальном» в Москве.

В официальном аккаунте группы в «Инстаграме» появилось видео с последствиями. На кадрах видно, что в «Хрустальном» протекает крыша.

«В нашем «Хрустальном» СПА процедуры мы совмещаем с тренировочным процессом», — подписано видео из ледовой арены.

Напомним, сегодня в некоторых районах Москвы выпало до 70% от месячной нормы осадков.