До 70% месячной нормы осадков выпало сегодня в некоторых районах Москвы

За 28 июня в некоторых районах Москвы выпало до 70% от месячной нормы осадков, сообщили «Известия».

На юго-западе столицы был наиболее интенсивный ливень (53 мм), в центре — 43 мм, на севере и северо-западе — 41 мм и 43 мм соответственно. Месячная норма осадков в Москве в июне составляет 75 мм.

После обеда на столицу обрушился сильный ливень. Из-за затопления станции Ясенево прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Ливень затопил дороги. Кроме того, подтопления в разных районах города задерживают движение трамваев.

18 мая в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за 6 часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.

Алексей Нечаев