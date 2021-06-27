В России изменятся правила зачисления пенсии и социальных выплат

С 1 июля можно будет получить пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты только на карты национальной платежной системы «Мир». Также люди смогут получать деньги наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

Требование коснется тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем, сообщает «РИА Новости». Планировалось, что до 1 июля 2020 года завершится процесс перевода пенсий в национальную платежную систему. Затем этот срок передвигался несколько раз.

Весной первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила: «Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем».

Она добавила, что в России действует национальная система платежных карт «Мир». По словам Скоробогатовой, она «прекрасно работает и закрывает вопросы карточных операций» на территории страны.

Алексей Нечаев