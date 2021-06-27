РСА подсчитал среднюю выплату по ОСАГО в Татарстане

В Татарстане средняя выплата по ОСАГО составляет 63 560 рублей, говорится в материалах рейтинга регионов по уровню мошенничества с этим видом страхования. Рейтинг составил Российский союз автостраховщиков по итогам I квартала 2021 года.

В этом рейтинге Татарстан занимает 46 позицию и находится в так называемой «зеленой зоне» — то есть среди регионов с низким уровнем мошенничества. «Лидерами» по уровню мошенничества с ОСАГО являются Приморский край, Республика Ингушетия и Северная Осетия-Алания.

В Северной Осетии также фиксируется самая крупная средняя сумма выплат — 164 995 рублей.

В июне этого года Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения ОСАГО.

