Новости общества

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Татарстана и Тывы

17:39, 26.06.2021
Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Татарстана и Тывы
Фото: gossov.tatarstan.ru

Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Госсоветом РТ и парламентом Тывы. Подписи под документом поставили руководители двух законодательных органов республик Фарид Мухаметшин и Кан-оол Даваа.

«У наших парламентов много общих задач, в том числе по приведению региональных законодательств в соответствие с принятыми поправками в Конституцию России, развитию единого правового поля», — подчеркнул Мухаметшин.

В 2016 году республики подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщила пресс-служба Госсовета РТ.

Гости из республики Тыва, находящиеся в Татарстане с рабочей поездкой, посетили Сабантуй в Казани.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также