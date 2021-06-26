Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Татарстана и Тывы
Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Госсоветом РТ и парламентом Тывы. Подписи под документом поставили руководители двух законодательных органов республик Фарид Мухаметшин и Кан-оол Даваа.
«У наших парламентов много общих задач, в том числе по приведению региональных законодательств в соответствие с принятыми поправками в Конституцию России, развитию единого правового поля», — подчеркнул Мухаметшин.
В 2016 году республики подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщила пресс-служба Госсовета РТ.
Гости из республики Тыва, находящиеся в Татарстане с рабочей поездкой, посетили Сабантуй в Казани.
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