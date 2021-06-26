Татарстанцы, проживающие в сельской местности, смогут улучшить жилищные условия
Проживающие в сельской местности жители Татарстана смогут улучшить жилищные условия по программе «Комплексное развитие сельских территорий», действующей в республике с 2020 года, сообщает Минсельхозпрод РТ.
Программа призвана обеспечить сельское население доступным и комфортным жильем. В 2021 году на эти цели выделили 42,3 млн рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию 2,1 тысячи квадратных метров жилья и обеспечить жильем 32 семьи.
В программе может участвовать гражданин РФ или семья, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Претенденты должны проживать и работать на сельских территориях в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере не менее года.
У семьи или гражданина должны быть заемные средства суммой не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Размер субсидии — до 70% от расчетной стоимости жилья за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
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