Татарстанцы, проживающие в сельской местности, смогут улучшить жилищные условия

Фото: Минсельхозпрод РТ

Проживающие в сельской местности жители Татарстана смогут улучшить жилищные условия по программе «Комплексное развитие сельских территорий», действующей в республике с 2020 года, сообщает Минсельхозпрод РТ.



Программа призвана обеспечить сельское население доступным и комфортным жильем. В 2021 году на эти цели выделили 42,3 млн рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию 2,1 тысячи квадратных метров жилья и обеспечить жильем 32 семьи.

В программе может участвовать гражданин РФ или семья, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Претенденты должны проживать и работать на сельских территориях в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере не менее года.

У семьи или гражданина должны быть заемные средства суммой не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Размер субсидии — до 70% от расчетной стоимости жилья за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко