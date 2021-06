Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключениях Чипа и Дейла

Walt Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключении бурундуков Чипа и Дейла. Продолжение мультфильма получило название Chip 'n' Dale: Park Life («Чип и Дейл: Жизнь в парке»). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Disney.

It’s double the fun with this opening! #ChipNDaleParkLife, an Original Series, starts streaming July 28 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/whKmR6K9vr