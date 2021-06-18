Новости общества

09:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключениях Чипа и Дейла

08:20, 18.06.2021
Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключениях Чипа и Дейла
Фото: kinopoisk.ru

Walt Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключении бурундуков Чипа и Дейла. Продолжение мультфильма получило название Chip 'n' Dale: Park Life («Чип и Дейл: Жизнь в парке»). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Disney.

«С этим открытием в два раза веселее! «Чип и Дейл: Жизнь в парке», оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля», — говорится в сообщении.

Всего выйдет 39 семиминутных эпизодов.

В мае Роскомнадзор предупредил канал Disney из-за выпуска им короткометражного анимационного фильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Ольга Плешкова
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также