Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключениях Чипа и Дейла

Walt Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключении бурундуков Чипа и Дейла. Продолжение мультфильма получило название Chip 'n' Dale: Park Life («Чип и Дейл: Жизнь в парке»). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Disney.

It’s double the fun with this opening! #ChipNDaleParkLife, an Original Series, starts streaming July 28 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/whKmR6K9vr — Disney (@Disney) June 16, 2021

«С этим открытием в два раза веселее! «Чип и Дейл: Жизнь в парке», оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля», — говорится в сообщении.

Всего выйдет 39 семиминутных эпизодов.

В мае Роскомнадзор предупредил канал Disney из-за выпуска им короткометражного анимационного фильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Ольга Плешкова