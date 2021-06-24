Спорткомплексы для особенных детей построят в двух районах Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Спортивные комплексы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Казани построят в Московском районе недалеко от мечети «Ярдэм», где «уже идет большая работа» и в Приволжском районе, рядом с лицеем №78.

Мэр города Ильсур Метшин во время прямого эфира в Instagram обратил внимание, что в Казани на сегодняшний день проживает около 5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. «Они нуждаются в поддержке — как представителей власти, так и неравнодушных казанцев», — заявил он.

О том, что в Казани построят спортивный комплекс для особенных детей, Метшин рассказал на прошлой неделе. Его проектирование планируют начать уже этим летом, уточнял он. В понедельник стало известно, что работы будут вестись в рамках государственно-частного партнерства. Главам районов города поручили определить место, где будет находиться будущий спортивный комплекс. Курировать вопрос будет депутат Казгордумы Далия Гайнанова.



Татьяна Демина