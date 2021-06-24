«Позор» с казанскими трамваями планируют устранить в кратчайшие сроки

Мэр Казани Ильсур Метшин заверил, что «позор» с казанскими трамваями, которые сходят с рельс и горят, прекратится «в кратчайшие сроки». Решение проблемы, по его словам, найдет новый директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.



«Прекратить позор» с трамваями мэра попросил один из жителей Казани во время прямого эфира в Instagram. Метшин отметил, что в этой области есть «технические вопросы».

По его словам, этим летом и осенью на трамвайных путях в городе пройдет капитальный ремонт. В частности, на маршрутах №5 и 5а установят температурные компенсаторы. На прошлой неделе их уже начали ремонтировать.

Сейчас «Метроэлектротранс» проводит полное обследование подвижного состава, технические работы и испытания. По их итогам примут решение о ремонте трамваев или покупке запасных частей. При необходимости для устранения неисправностей МУП обещает обратиться к заводу-производителю трамваев.

В связи с плановой ревизией в Казани сократили количество трамваев на маршрутах. Интервалы их движения увеличены до 10—15 минут.



Татьяна Демина