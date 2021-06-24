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«Нефтехимик» арендовал нападающего московского «Динамо» Данилина

10:45, 24.06.2021
«Нефтехимик» арендовал нападающего московского «Динамо» Данилина
Фото: vk.com/fcdynamobryansk

Нападающий московского «Динамо» Максим Данилин начнет следующий сезон в составе «Нефтехимика», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Стороны подписали арендное соглашение о переходе 20-летнего футболиста.

Прошлый сезон Данилин начинал в «Динамо-2" в ПФЛ, после чего был арендован брянским «Динамо», проведя в нем 6 матчей и отметившись 2 забитыми голами.

В карьере нападающего есть 2 игры в РПЛ за «Динамо», а также 19 выходов в составе юношеской сборной России.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о переходе двух футболистов.

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