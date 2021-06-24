Программе «Развитие образования» в Казани увеличили бюджет до 49 млн рублей

В Казани государственной программе «Развитие образования» увеличили финансирование на 8 млн рублей, такая информация есть в сборнике документов мэрии города.



Так, общий бюджет программы в столице Татарстана достиг 49 млн рублей, тогда как постановлением на 2015—2021 годы утверждался бюджет в размере 41 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2015 году правительство РФ в рамках программы развития образования на 2013—2020 годы выделило 33 российским регионам субсидии в размере 216,315 миллиона рублей на модернизацию общего и дошкольного образования.

Особое внимание в рамках программы уделяется повышению квалификации педагогов, а также развитию образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Финансирование программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014—2020 годы» из республиканского бюджета сокращалось на 29,9% до 199,83 млрд рублей. Предыдущая редакция программы предполагала финансирование в объеме 284,68 млрд рублей.

Маргарита Головатенко