Каждый второй россиянин положительно относится к обязательной вакцинации

Идею об обязательной вакцинации в России разделяет каждый второй (49%), ее не одобряют 30%, еще 16% сообщили о безразличном отношении. Данные опроса приводит ВЦИОМ.



56% считают, что решение об обязательной вакцинации соответствует ситуации с COVID-19 в регионах. 25% выразили иное мнение. Больше половины опрошенных (56%) полагают, что такая мера поможет предотвратить распространение инфекции как в Москве, так и в Московской области. Чаще такое мнение высказывали граждане, проживающие в городах до 100 тысяч человек или в селах (54-58%). 34% опрошенных с этим утверждением не согласны, 14% затруднились ответить.

Фото: realnoevremya.ru

Опрос проводился 20 июня методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Маргарита Головатенко