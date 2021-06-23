На горячую линию 122 по вопросам пандемии поступило 274 тысячи звонков татарстанцев

В контакт-центр по вопросам коронавируса по номеру 122 обратились 273 972 татарстанца. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Каждый день на круглосуточную линию поступает больше 1 500 звонков. Каждую смену на вопросы отвечают 65 операторов. В среднем ожидание ответа составляет 6 секунд.

Татарстанцы чаще всего обращаются в контакт-центр с вопросами, что делать, если появились симптомы коронавируса, и просят вызвать на дом врача. Кроме этого, через операторов они записываются на прием к доктору. В среднем разговор длится 2,5 минуты.

Также по номеру 122 можно записаться на вакцинацию. Каждый день через горячую линию на прививку записываются до 65 жителей республики.

Единая горячая линия по вопросам коронавируса по номеру 122 в российских регионах начала работать с конца ноября 2020 года.



Ольга Плешкова