ГИБДД Казани проведет рейд по автобусам и такси 23 июня

Госавтоинспекция Казани в среду проведет рейд по автобусам и такси, сообщили «Реальному времени» в ОГИБДД УМВД России по городу.

Рейд пройдет 23 июня с 07.00 до 11.00. Особое внимание будут уделять водителям, не соблюдающим правила перевозки пассажиров и работающим без необходимых документов, управляющим транспортом с техническими неисправностями.



Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

В ГИБДД Казани напомнили, что за управление автомобилем с неисправностями предусматривается штраф 500 рублей, а за неисправные тормоза, руль или сцепное устройство автомобиль отправляют на спецстоянку.

С 21 и до 30 июня в Казани проходит профилактическая операция «Такси». Инспекторы Госавтоинспекции проверят, проводятся ли перед рейсами медосмотры водителей такси и контроль технического состояния автомобилей. Внимание уделят и наличию у таксистов водительского удостоверения российского образца.

Маргарита Головатенко