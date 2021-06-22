В Казани наблюдаются сбои в работе сервисов Google

В Казани и других российских городах во вторник наблюдается сбой в сервисах Google, сказано на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, в настоящее время зафиксировано более 1,8 тысяч отчетов о сбоях на территории России. Пользователи в основном отмечали сбои в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).

Фото: pixabay.com

В начале июня в интернете произошел массовый сбой в работе сразу ряда сайтов. В их числе оказались YouTube, Google, Twitch, GitHub и другие. Масштабный сбой наблюдался и на ведущих сайтах американских и английских изданий CNN, New York Times, Guardian.

Маргарита Головатенко