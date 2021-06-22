Сегодня в Татарстане ожидается до +35 градусов
Во вторник, 22 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.
Ветер западный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +32 до +34 градусов.
Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на ближайшую неделю. Жара в Татарстане не собирается отступать.В среду и четверг Татарстан окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Днем в отдельных районах республики пройдет небольшой дождь.
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