Женская сборная России по волейболу завершила Лигу наций на 8-м месте

Сборная России не смогла пробиться в плей-офф женской Лиги наций по волейболу.

В заключительном матче на турнире российские волейболистки проиграли команде Польши со счетом 2:3. Самыми результативными игроками в составе россиянок стали блокирующая «Динамо-Ак Барс» Ирина Королева и экс-игрок казанского «Динамо» 17-летняя доигровщица Арина Федоровцева, набравшие по 17 очков каждая.

Фото: vk.com/vcdinamoakbars

После этого поражения в активе сборной России осталось 8 побед в 15 матчах группового раунда. С таким результатом россиянки финишировали на восьмой строчке группы. В плей-офф турнира вышли команды, занявшие первые четыре места — США, Бразилия, Япония и Турция.

Напомним, ранее «Зенит-Казань» получил специальное приглашение для участия в мужском розыгрыше Кубка ЕКВ.