«Зенит-Казань» получил специальное приглашение для участия в Кубке ЕКВ

«Зенит-Казань» вошел в список участников Кубка ЕКВ в сезоне-2021/22. Информация опубликована на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Казанский клуб наряду с кемеровским «Кузбассом» получил специальное приглашение wild card для участия в турнире. Из-за пятого места по итогам чемпионата страны «Зенит» должен был в следующем сезоне стартовать в Кубке вызова.

Также приглашения получили итальянская «Модена» и польская «Скра».

Отметим, что в главном европейском турнире в волейбольной Лиге чемпионов от России сыграют московское «Динамо», петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».

В женской части турнира заявлены казанское «Динамо-Ак Барс», московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».

Ранее стало известно, что главным тренером казанского «Зенита» стал Алексей Вербов.

Участники мужской Лиги чемпионов по волейболу. Фото: cev.eu