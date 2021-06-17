«Зенит-Казань» получил специальное приглашение для участия в Кубке ЕКВ
«Зенит-Казань» вошел в список участников Кубка ЕКВ в сезоне-2021/22. Информация опубликована на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
Казанский клуб наряду с кемеровским «Кузбассом» получил специальное приглашение wild card для участия в турнире. Из-за пятого места по итогам чемпионата страны «Зенит» должен был в следующем сезоне стартовать в Кубке вызова.
Также приглашения получили итальянская «Модена» и польская «Скра».
Отметим, что в главном европейском турнире в волейбольной Лиге чемпионов от России сыграют московское «Динамо», петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».
В женской части турнира заявлены казанское «Динамо-Ак Барс», московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».
Ранее стало известно, что главным тренером казанского «Зенита» стал Алексей Вербов.СпортВолейбол
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