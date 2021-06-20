Захарова о санкциях США: «Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о подготовке США новых антироссийских санкций. Она напомнила, что на незаконные действия американских властей следовал закономерный ответ России.

«Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», — написала Захарова в своем telegram-канале.

«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — поделилась своим видением ситуации Захарова.

Сегодня помощник президент США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что власти страны намерены и дальше устанавливать ограничения для российских компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». США также готовят новый пакет санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Татьяна Демина