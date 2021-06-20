В мае жители Татарстана оформили 65,1 тыс. микрозаймов

В мае 2021 года жители Татарстана оформили 65 176 микрозаймов, что на 3% меньше, чем в апреле этого же года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Всего в прошлом месяце в России выдали 2,19 млн займов «до зарплаты». По сравнению с апрелем 2021 года их количество сократилось — на 1,9%.

Наибольшее количество займов «до зарплаты» в мае оформили жители Москвы (112 377), Подмосковья (101 699), Краснодарского края (85 153), Свердловской области (82 192) и Башкирии (74 572).

Напомним, в мае «Реальное время» сообщало, что высокий спрос на микрозаймы сохраняется: общий кредитный портфель МФО составляет 260 млрд рублей.



Татьяна Демина