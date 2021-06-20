Правительство России выделило еще 55,3 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство России выделило больше 55,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

В 2021 году на эти цели уже было направлено 199 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат.

«Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы

Ранее президент России Владимир Путин призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки семей.

