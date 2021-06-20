В России выявили 17 611 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 17 611 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 629 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 316 826 человек, а выздоровевших — до 4 869 972 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 450 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 129 361 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице почти не осталось «уханьского» вида COVID-19. Коронавирус стал агрессивнее по отношению к граждан 30—40 лет.

Ольга Плешкова