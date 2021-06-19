Правительство расширило перечень стран, граждане которых могут прибывать в Россию через аэропорты
Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых могут прибывать в Россию с помощью авиасообщения. В него вошли Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия.
Авиасообщение с этими странами Россия возобновила с 10 июня, пишет ТАСС.
Напомним, накануне оперштаб включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Также вчера стало известно, что Россия восстановит полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня. Инспекция российских экспертов установила, что масочный режим в Турции соблюдается. Контроль организован, маски и санитайзеры доступны.
Помимо Турции, Россия возобновит авиасообщение еще с восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. Решения вступят в силу с 28 июня.
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