В Казани в парке Урицкого отпразднуют День отца

Фото: Олег Тихонов (архив)

В воскресенье, 20 июня, в казанском парке Урицкого отпразднуют День отца. Для гостей мероприятия подготовили спортивные соревнования, мастер-классы по актерскому мастерству и блогерству, игры и квесты.

«Главная идея праздника — вовлечение наших детей в здоровый образ жизни, в спорт, привитие навыков достижения целей, а главное — демонстрация положительного примера отца», — написала в своем instagram-аккаунте детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Праздничные мероприятия в парке Урицкого пройдут с 10.00 до 16.00. Для подростков в игровой форме проведут комплексную пятичасовая тренировку.

Напомним, по данным ВЦИОМ, 55% россиян считают, что День отца следует сделать официальным праздником. Не согласились с этим 38% опрошенных. Четверть поддерживающих инициативу сказали, что этот праздник должен быть, поскольку есть День матери, 19% — что мужских праздников мало, 16% — что в этом вопросе должно быть равноправие, 12% сообщили о важности вклада отца в воспитание, 8% вспоминали о многодетных отцах и отцах-одиночках.

Татьяна Демина