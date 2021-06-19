Савельев о возможном росте цен на жилье из-за льготной ипотеки: «В Татарстане такого не случится»

Фото: Олег Тихонов (архив)

Глава ассоциации «Гильдия риелторов Татарстана» Андрей Савельев прокомментировал опасения граждан о возможном росте цен на рынке жилья из-за продления программы льготной ипотеки. «В Татарстане такого не случится», — уверен он.



Савельев обратил внимание, что слишком большой рост цен на рынке жилой недвижимости пришелся на прошлый год. «Расти дальше некуда», — считает он.

При этом он заявил, что продление льготной ипотеки отразится на количестве населения, которое не может позволить себе купить жилье. Благодаря программе возможность обзавестись квартирой появится у большего числа граждан.

«Если молодая семья имеет миллион рублей, она спокойно может с этими доходами приобрести квартиру, потому что их ежемесячный платеж будет составлять где-то 20—25 тыс. рублей. Если семья зарабатывает вместе 70—80 тыс. рублей, то могут себе позволить выплачивать. А если еще и ребенок родился, то достаточно 400—500 тыс. рублей для первоначального взноса», — заявил Савельев в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года для всех регионов по ставке 7%.

Татьяна Демина