Путин предложил продлить льготную ипотеку на год

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021 предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года для всех регионов по ставке 7%.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки повлияла на рост цен на жилье — они выросли на 5%. Об этом он заявил после заседания коллегии Минстроя.