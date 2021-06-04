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Путин предложил продлить льготную ипотеку на год

14:49, 04.06.2021
Путин предложил продлить льготную ипотеку на год
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021 предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года для всех регионов по ставке 7%.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки повлияла на рост цен на жилье — они выросли на 5%. Об этом он заявил после заседания коллегии Минстроя.

НедвижимостьЭкономикаОбщество
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