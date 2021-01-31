Не только ковид: что ждет российское здравоохранение в 2021 году

Новая госпрограмма о поликлиниках, прививки от коронавируса, усиление паллиативной помощи и другие перспективы российского здравоохранения на 2021 год

В прошлом году по системе отечественного здравоохранения был нанесен болезненный удар. Пришлось сконцентрироваться на сдерживании пандемии. Но время идет, медики учатся справляться с ковидом — а значит, пора возвращаться к другим проблемам медицинской системы. Краткий спойлер: паллиативной помощи станет больше, осмотров беременных — меньше, поликлиники и ФАПы модернизируют, а дальше — читайте в авторской колонке Бориса Менделевича для «Реального времени».

Модернизация первичного звена здравоохранения

Большой упор в работе в 2021 году будет сделан на запуске новой федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она продлится 5 лет. Всего на эту программу из федерального бюджета планируется выделить 500 млрд руб. Еще порядка 50 млрд поступит из региональных бюджетов (в том числе, 13,5 млрд потратит на это Татарстан). Запланировано с 2021 по 2023 гг выделять на программу по 90 млрд руб. К программе подключились уже более 3000 медорганизаций.

Поясню, что относится к первичному звену здравоохранения. В первую очередь, это наши поликлиники, куда пациент приходит при первых симптомах болезни. Еще одна важная часть системы первичного звена — ФАПы в сельской местности. В Татарстане совсем немного труднодоступных населенных пунктов, в которых ФАП является единственным местом на сотни километров вокруг, где можно получить медицинскую помощь. Но в России таких мест гораздо больше. Поэтому очень важно включить и эти учреждения в программу модернизации.

В программу входит и капитальный ремонт поликлиник и ФАПов, и закупка оборудования для них, и закупка автотранспорта для перевозки пациентов. Вот лишь немногие цифры, озвученные министром здравоохранения Михаилом Мурашко на обсуждении этой крупной федеральной программы:

планируется закупить 19 080 единиц автотранспорта;

88 006 единиц медицинского оборудования;

капитально отремонтировать 10 784 объектов.

Очень важно, чтобы именно на первичном этапе каждый пациент получил помощь. Ведь чем раньше начать лечить болезнь, тем больше шансов на скорое выздоровление. заболевания, тем больше шансов на скорое выздоровление. Я считаю, что в поликлиниках должны быть и врачи общей практики (терапевты, педиатры), и узкие специалисты (кардиологи, эндокринологи и др), и техника для выявления патологий. Считаю, что только вкупе это даст результат в виде повышения доступности медпомощи, а значит, сохранения здоровья и жизней миллионов людей.



Изменения в программе государственных гарантий

В 2021 году нас ждут изменения в программе госгарантий. Подушевые нормативы финансирования будут увеличены: на 2021 год — на 3,7%, на 2022 и 2023 годы — на 4%.

В программе ОМС всю медпомощь разделят на две группы: специализированная, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, которая оказывается федеральными медцентрами, и вся остальная (но это не значит, что в ее составе не будет ВМП и специализированной помощи).

Очень важным акцентом здесь станет дальнейшее развитие и повышение доступности паллиативной медицинской помощи. Увеличится ее объем в амбулаторных условиях, в том числе и при патронаже на дому. В паллиативных отделениях стационаров вырастут суммы, выделяемые на койко-день.

Пополняется перечень видов высокотехнологичной медпомощи, которая включается в базовую программу ОМС: по оториноларингологическому профилю включаются два метода лечения хирургического лечения доброкачественных новообразований. Ожидаются изменения в лечении детей, больных тяжелыми формами сахарного диабета.

Новые правила выдачи медицинских справок, заключений и оформления инвалидности

С нового года действуют новые правила выдачи медсправок и заключений. Действовать они будут до 2027 года. Нововведения распространяются на случаи, когда нет специальных правил выдачи этих документов. Теперь допускается составлять такие справки и заключения в произвольной форме, а оформлять их можно и на бумаге, и в форме электронного документа (сопровождая электронной подписью врача).



Но, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов — новые правила оформления инвалидности. Хождение по инстанциям для многих оборачивалось хождением по мукам. Но, пожалуй, оформление инвалидности — один из немногих вопросов, в которых пандемия коронавируса помогла россиянам. Напомню, в 2020 году было решено продлевать инвалидность пациентам без личного присутствия, автоматически. И даже первичное присвоение инвалидности коронавирусной весной и летом тоже могло происходить дистанционно — на основе документов, направленных в бюро МСЭ поликлиникой. То есть, оказалось, что полноценный документооборот между инстанциями все-таки возможен. В итоге в правилах решили закрепить некоторые коронавирусные нововведения. Так, раньше, если в направлении был указан неполный объём медицинских обследований, пациентам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. А теперь этого делать не придётся. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику, указывать, чего не хватает — пациенту не придется кругами бегать между учреждениями.

Акушерско-гинекологическая помощь

В новом году вступили в силу новые правила оказания акушерско-гинекологической медпомощи. Основной смысл — некоторое уменьшение количества обязательных осмотров женщины при здоровой беременности.

Если раньше нужно было показаться гинекологу минимум 7 раз за беременность, то теперь можно будет только 5.

А еще теперь достаточно одного обязательного осмотра стоматологом, а не двух, как раньше.

Осмотр оториноларингологом исключен из числа обязательных — теперь его нужно будет пройти только при наличии показаний.

В новых правилах есть требование о том, что терапевт должен впервые осмотреть беременную женщину не позже, чем через 10 дней после первичного обращения в женскую консультацию.

Осмотр офтальмолога немного сдвигается и теперь должен пройти не позже, чем через 14 дней после первичного обращения. До сих пор этот срок был до 10 дней.

Сокращено число скрининговых УЗИ. Вместо 3 исследований обязательны 2: на сроках 11 — 14 неделя и 19 — 21 неделя. Для каждого УЗИ определена форма протокола.

По новым правилам, акушер-гинеколог должен сделать окончательное заключение о возможности вынашивания беременности с учетом состояния женщины и плода на сроке до 20 недель (ранее — до 22 недель).

Как видим, изменения достаточно серьезные. В целом, они направлены на преобразование сферы здравоохранения и повышение доступности медпомощи. Надо понимать, что итоговый результат зависит не столько от корректно оформленных документов, сколько от достаточности и квалификации кадров, обновляемости медицинского оборудования, доступности медпомощи и эффективного диалога между медицинским работником и пациентом. Ведь только осознанное отношение пациента к лечению становится залогом выздоровления.