За последние сутки в России выявили 17 906 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 17 906 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 684 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 299 215 человек, а выздоровевших — до 4 861 343 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 466 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 128 911 человек.

За последние сутки проведено 473 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 596 906 человек.

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Ольга Плешкова