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В Кемеровской области упал самолет с парашютистами

08:48, 19.06.2021
В Кемеровской области упал самолет с парашютистами
Фото: realnoevremya.ru

В Кемеровской области упал самолет с парашютистами. По последним данным, семь человек погибли, еще 17 пострадали.

Как пишет ТАСС, легкомоторный самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и летел в лесной массив в населенном пункте Журавлево.

Аэродром Танай располагается в Промышленновском районе Кемеровской области на границе с Новосибирской областью. На его базе действует Кузбасский парашютный центр, который подготавливает спортсменов и любителей.

На прошлой неделе в Мензелинском районе Татарстана упал парапланерист — его госпитализировали.

Ольга Плешкова
Общество
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