В Кемеровской области упал самолет с парашютистами

В Кемеровской области упал самолет с парашютистами. По последним данным, семь человек погибли, еще 17 пострадали.

Как пишет ТАСС, легкомоторный самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и летел в лесной массив в населенном пункте Журавлево.

Аэродром Танай располагается в Промышленновском районе Кемеровской области на границе с Новосибирской областью. На его базе действует Кузбасский парашютный центр, который подготавливает спортсменов и любителей.

На прошлой неделе в Мензелинском районе Татарстана упал парапланерист — его госпитализировали.

Ольга Плешкова