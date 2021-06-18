В Казани полиция начала проверку по факту перевозки таксистом женщины в машине с открытой дверью

В Казани полиция начала проверку после обнаружения в соцсети видео, на котором таксист перевозит женщину в машине с открытой дверью. После ее окончания вынесут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Видео, на котором мужчина везет женщину по дороге в автомобиле с открытой дверью, разлетелось в соцсети. Таксист таким образом решил наказать пассажирку за отказ оплатить поездку.

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«Из Юдино в Дербышки привез за 398 рублей, и то хотят обмануть», — возмущался он на видео, снятом в салоне автомобиля в момент его движения.





Татьяна Демина