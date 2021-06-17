В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

С 18 по 25 июня в республике местами сохранится высокая пожароопасность лесов (4-й класс). В отдельных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс).

На этой неделе Гидрометцентр РТ уже предупреждал о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) 16 и 17 июня.

Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.



Напомним, что в связи с высокой и чрезвычайной опасностью лесных пожаров власти Татарстана ограничили посещение и въезд машин в леса с 16 июня. Ограничения продлятся 21 день. На лесных дорогах установят аншлаги и шлагбаумы, по выходным дням будут организованы временные посты.



Татьяна Демина