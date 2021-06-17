От Камских Полян до Нижнекамска могут проложить скоростную дорогу
Камские Поляны и Нижнекамск может соединить скоростная трасса, сообщил глава моногорода Ринат Салахутдинов. Как альтернативу строительству новой дороги власти рассматривают запуск между городами электрички.
«Таким образом камполянцы смогут за 20 минут добираться до работы, а вечером также возвращаться обратно», — объяснил идею Салахутдинов.
Строительство скоростной дороги или запуск электрички между городами по идее властей будет способствовать трудоустройству жителей Камских Полян в Нижнекамске, где есть рабочие места и градообразующие предприятия, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.
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