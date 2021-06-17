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От Камских Полян до Нижнекамска могут проложить скоростную дорогу

20:18, 17.06.2021
От Камских Полян до Нижнекамска могут проложить скоростную дорогу
Фото: Максим Платонов (архив)

Камские Поляны и Нижнекамск может соединить скоростная трасса, сообщил глава моногорода Ринат Салахутдинов. Как альтернативу строительству новой дороги власти рассматривают запуск между городами электрички.

«Таким образом камполянцы смогут за 20 минут добираться до работы, а вечером также возвращаться обратно», — объяснил идею Салахутдинов.

Фото: e-nkama.ru

Строительство скоростной дороги или запуск электрички между городами по идее властей будет способствовать трудоустройству жителей Камских Полян в Нижнекамске, где есть рабочие места и градообразующие предприятия, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Татьяна Демина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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