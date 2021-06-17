В выходные в Татарстане ожидается до +32 градусов

Фото: Анна Сейтумерова

Гидрометцентр Татарстана представил прогноз погоды на ближайшие дни: татарстанцев ожидает теплая погода, в выходные температура воздуха будет достигать +32 градусов.

В пятницу, 18 июня, синоптики прогнозируют в республике переменную облачность, существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +19... +24 градусов.

В субботу, 19 июня, существенных осадков в Татарстане не прогнозируется. Ночные температуры будут держаться в пределах +8... +13 градусов. Днем максимальные температуры воздуха составят +24... +29 градусов.

В воскресенье, 20 июня, в Татарстане ожидается преимущественно сухая погода. Ночью синоптики прогнозируют от +14 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +27... +32 градусов.

Фото: Анна Сейтумерова

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 21 и 22 июня, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Минимальные ночные температуры будут в пределах +15... +21°С, максимальные дневные — от +28 до +33 градусов.

Татьяна Демина