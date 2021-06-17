СМИ: сенатор Королев покидает свой пост после ДТП в Липецке

В мае сенатор Липецкой области Олег Королев попал в ДТП в Липецке — сейчас он подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в аппарате Совета Федерации РФ.



«Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья», — сказал источник.

Baza опубликовала видео с места происшествия. Отмечалось, что человек за рулем автомобиля ехал по городу со спущенными колесами и сбивал дорожные знаки.

После сенатор прокомментировал ДТП.

«Просто у меня был резкий рост кровяного давления вместе с мерцательной аритмией. Я просто съехал с дороги, искал место, где мне съехать, напоролся на что-то, быстро отъехал. Я позвонил сотрудникам ГАИ», — пояснил Королев.

Алексей Нечаев