Новости общества

13:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: сенатор Королев покидает свой пост после ДТП в Липецке

13:28, 17.06.2021
СМИ: сенатор Королев покидает свой пост после ДТП в Липецке
Фото: wikipedia.org

В мае сенатор Липецкой области Олег Королев попал в ДТП в Липецке — сейчас он подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в аппарате Совета Федерации РФ.

«Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья», — сказал источник.

Baza опубликовала видео с места происшествия. Отмечалось, что человек за рулем автомобиля ехал по городу со спущенными колесами и сбивал дорожные знаки.

После сенатор прокомментировал ДТП.

«Просто у меня был резкий рост кровяного давления вместе с мерцательной аритмией. Я просто съехал с дороги, искал место, где мне съехать, напоролся на что-то, быстро отъехал. Я позвонил сотрудникам ГАИ», — пояснил Королев.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также