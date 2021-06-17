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Задержанный в Казани глава ЦИТ РТ Улесов не признает вину в афере на полмиллиарда

09:41, 17.06.2021

Сегодня истекают 48 часов с момента задержания 45-летнего гендиректора Центра информационных технологий РТ Дениса Улесова. Как утверждают источники «Реального времени», заслуженного экономиста Татарстана подозревают в особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 500 млн рублей, претензии силовиков к нему связаны с периодом работы на посту первого замглавы ПАО «Таттелеком».

Дело возбуждено в ГСУ МВД Татарстана 15 июня по материалам оперативной разработки экономической полиции. В тот же день Улесов был задержан. Официально в силовом ведомстве детали дела не комментируют. Неофициально в СМИ уже просочилась фабула дела о контрактах на аренду подземных кабелей связи для федерального сотового оператора МТС по заведомо заниженным ценам.

К слову, самый первый контракт с этим оператором по аренде кабельной канализации заключал еще прежний директор «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин в 2010 году. Однако, по данным источников «Реального времени», к нему претензии силовики пока не предъявляли.

Статус потерпевшего в деле получил сам «Таттелеком», который в 2019 году возглавил бывший замглавы Минземимущества РТ и экс-помощник президента республики Айрат Нурутдинов.

Обвинение Денису Улесову пока не предъявлено. На допросе в качестве подозреваемого вину он не признал. «Да, цена аренды была ниже, но только за счет объемов — разумеется, у крупного провайдера они намного выше, чем у мелких. И все это прописано в договорах», — пояснил «Реальному времени».

Справка

Улесов Денис Васильевич

Родился 3 августа 1975 года

В 1998 году закончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева.

В 2000 году — Казанский финансово-экономический институт.

В 2011 году — Казанский (Приволжский) федеральный университет, юридический факультет.

1994—1996 работал программистом прикладных систем Научно-технического центра Международного акционерного общества «Форт диалог».

1997—1998 — эксперт по рынку ценных бумаг Чекового инвестиционного фонда «Инвестфонд — Диалог».

1998—1999 — экономист ОАО «ТАИФ».

1999—2004 — финансовый директор ОАО «ТАИФ –ТЕЛКОМ».

2004–2006 — начальник отдела инвестиционного анализа ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

2006—2019 — первый заместитель генерального директора ОАО «Таттелеком».

2019–2019 — генеральный директор ООО «Твои мобильные технологии».

2019—2020 — исполнительный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан».

С 2020 года — генеральный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан».

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