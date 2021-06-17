Задержанный в Казани глава ЦИТ РТ Улесов не признает вину в афере на полмиллиарда

Сегодня истекают 48 часов с момента задержания 45-летнего гендиректора Центра информационных технологий РТ Дениса Улесова. Как утверждают источники «Реального времени», заслуженного экономиста Татарстана подозревают в особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 500 млн рублей, претензии силовиков к нему связаны с периодом работы на посту первого замглавы ПАО «Таттелеком».



Дело возбуждено в ГСУ МВД Татарстана 15 июня по материалам оперативной разработки экономической полиции. В тот же день Улесов был задержан. Официально в силовом ведомстве детали дела не комментируют. Неофициально в СМИ уже просочилась фабула дела о контрактах на аренду подземных кабелей связи для федерального сотового оператора МТС по заведомо заниженным ценам.

К слову, самый первый контракт с этим оператором по аренде кабельной канализации заключал еще прежний директор «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин в 2010 году. Однако, по данным источников «Реального времени», к нему претензии силовики пока не предъявляли.

Статус потерпевшего в деле получил сам «Таттелеком», который в 2019 году возглавил бывший замглавы Минземимущества РТ и экс-помощник президента республики Айрат Нурутдинов.

Обвинение Денису Улесову пока не предъявлено. На допросе в качестве подозреваемого вину он не признал. «Да, цена аренды была ниже, но только за счет объемов — разумеется, у крупного провайдера они намного выше, чем у мелких. И все это прописано в договорах», — пояснил «Реальному времени».