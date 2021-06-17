В Казани освободили подозреваемого главу ЦИТ Татарстана Дениса Улесова

Сотрудники МВД Татарстана не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте 45-летнего гендиректора Центра информационных технологий РТ Дениса Улесова. После проведения ряда следственных действий он был освобожден без меры пресечения в кабинете следователя, сообщил «Реальному времени» адвокат подозреваемого Владимир Гусев.



Со слов защитника, двое суток под стражей его клиент перенес как настоящий мужчина. На допросе в качестве подозреваемого вину не признал.

Напомним, 15 июня в ГСУ МВД Татарстана возбудили дело о мошенничестве с ущербом свыше 500 млн рублей при сдаче «Таттелекомом» в аренду подземных кабелей связи федеральному сотовому оператору МТС.

По версии следствия, цена аренды в договорах с 2010-го года была в несколько раз ниже согласованной с Комитетом по тарифам РТ. Претензии к Улесову связаны с тем, что ранее он занимал пост первого замруководителя ПАО «Таттелеком» и участвовал в подписании тех самых арендных договоров.