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Происшествия

В Казани освободили подозреваемого главу ЦИТ Татарстана Дениса Улесова

15:51, 17.06.2021 3

Сотрудники МВД Татарстана не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте 45-летнего гендиректора Центра информационных технологий РТ Дениса Улесова. После проведения ряда следственных действий он был освобожден без меры пресечения в кабинете следователя, сообщил «Реальному времени» адвокат подозреваемого Владимир Гусев.

Со слов защитника, двое суток под стражей его клиент перенес как настоящий мужчина. На допросе в качестве подозреваемого вину не признал.

Напомним, 15 июня в ГСУ МВД Татарстана возбудили дело о мошенничестве с ущербом свыше 500 млн рублей при сдаче «Таттелекомом» в аренду подземных кабелей связи федеральному сотовому оператору МТС.

По версии следствия, цена аренды в договорах с 2010-го года была в несколько раз ниже согласованной с Комитетом по тарифам РТ. Претензии к Улесову связаны с тем, что ранее он занимал пост первого замруководителя ПАО «Таттелеком» и участвовал в подписании тех самых арендных договоров.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:56
    Шашни не подтвердились?
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  • Анонимно 15:58
    А заяву то накатал нынешний директор Таттелекома, ну и нравы!
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  • Анонимно 16:29
    Это Вам не Степущенко, тут крыша по круче!
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