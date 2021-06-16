На казанских водоемах проводят противомалярийную обработку

На казанских водоемах продолжают проводить противомалярийную обработку. Работы стартовали еще в конце мая.

На сегодняшний день сотрудники Дезинфекционной станции Казани обработали уже 44 водоемов на общей площади 117,11 га. Сегодня работы проводились на 11 озерах общей площадью 75,9 га, в частности на Верхнем и Среднем Кабане и на заливе Волги в Победилово.

Противомалярийную обработку уже провели на правобережье и левобережье Казанки, озере Кабан, озерах Залесного, лесопарка «Лебяжье» и в жилых комплексах Ново-Савиновского района, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

По плану в этом году специалисты должны обработать 160 водоемов общей площадью 457,41 га, в которых могут развиваться личинки малярийных комаров . Профилактические работы на них проводятся только после обследования на наличие и созревание личинок.

Отметим, что в прошлом году сразу несколько регионов России пожаловались на небывалое нашествие комаров, которое отдельные эксперты связали с последствиями режима самоизоляции. В соседнем Башкортостане (особенно в Уфе) жители ходили закусанными, а жители Казани особенной агрессивности насекомых не почувствовали.



Татьяна Демина