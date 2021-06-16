В Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду в некоторых домах

В некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду из-за проведения работ по подключению водопровода в здании по улице Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 9.00 17 июня до 6.00 18 июня воды не будет по адресам: улица Б. Красная, 58 лит. Д, улица Гоголя, 11/56, 12/58, 13/49, 13а, 14/51, улица Горького, 15 корпуса, 1, 2, 3, улица Жуковского, 11/48, 13/41, 8/50, улица К. Маркса, 37, 39, 41/13, 43, 44, 44а, 46, 46а, 47, 47/2а, 48/11, 48, корпус 1; 49/13, 50/8, 51/14, 52, 53, 53а, 53б, 55/31 (гостиница), улица К. Маркса, 54, 54а, 54б, 56/11, 58/12, 59, 59б, 60, 61, корпус 1; 62, 62а, 64 (музей), 64, корпус 1; 66, 68 (КНИТУ), улица Муштари, 31/55, 33а, 33б.

фото: kzn.ru

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

15 июня в Челнах начался второй этап опрессовки теплосетей. Так, до 28 июня без горячей воды останутся жители 24-го, 25-го, 46-го, 48-го, 50-го, 51-го, 61-го, 63-го, 64-го, 65-го комплексов, воду отключат в блоках В, Г, Д домов 23/05 (1), 23/07 и домах 22-го комплекса (кроме зданий 22/01, 22/02, 22/06), а еще в блоке Б ЖК «Солнечный».

Алексей Нечаев