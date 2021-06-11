Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Казани

57% жителей Казани считают себя финансово независимыми, показало исследование СК «Сбербанк страхование жизни», проведенное накануне Дня России (Дня независимости). Материальную свободу, по мнению казанцев, прежде всего дают достойная зарплата и накопления.

В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50-летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе.

Респонденты полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам. В то же время возраст, в котором участники опроса сами стали или хотели бы стать материально свободными, ниже — 24,4 года. Жители Казани становятся или хотели бы стать финансово независимыми к 25,3 года.

Казанцы видят финансового независимого человека так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 62% жителя этого города), живет в собственном жилье (57%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (51%), много путешествует по миру (35%), имеет возможность помогать родным (23%) и получает такой пассивный доход от инвестиций, который позволяет не думать о деньгах (20%).

Обрести финансовую независимость позволяет прежде всего достойная зарплата, считают казанцы. В то же время роль этого показателя на пути к материальной свободе они оценивают ниже, чем в среднем по стране. Достаточный месячный доход для обретения независимости они оценивают в 86,4 тыс. рублей. Также в Казани значительно чаще, чем в среднем по стране, считают, что обрести материальную независимость помогают накопления. Сумму накоплений, которая дает финансовую независимость, они оценивают в 2,98 млн рублей.

Что, на ваш взгляд, позволяет обрести финансовую независимость? (множественный ответ)



Вариант ответа В среднем по России В Казани Достойная зарплата 82 77 Вклады, накопления 33 43 Инвестиции, покупка акций, облигаций 12 8 Накопительное и инвестиционное страхование жизни 5 6 Недвижимость для сдачи в аренду 32 34 Свое дело 25 32 Другое 11 10



Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворенности доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной.



— Как видно из результатов опроса, большую роль в достижении финансового благополучия жители Казани отводят накоплениям. Формировать капитал на любые цели можно, например, с помощью программ «Сбербанк страхование жизни». А с помощью паевых инвестиционных фондов и стратегий доверительного управления «СберУправление активами» даже начинающие инвесторы смогут комфортно выйти на фондовый рынок. Привычный уровень жизни по окончании трудовой карьеры помогут обеспечить индивидуальные пенсионные планы НПФ Сбербанка. Все программы можно оформить в отделениях Сбербанка либо в «СберБанк Онлайн», — комментирует Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.



— Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов, — отмечает Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»