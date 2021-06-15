Боррель о новой стратегии Евросоюза в отношении России: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель озвучил новую внешнеполитическую стратегию ЕС в отношении России: «Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время».

По его мнению, отношения с Россией будет нелегко улучшить, «перспективы не блестящие».

Подробно стратегия Евросоюза будет представлена 16 июня на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоится перед началом встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве, пишет ТАСС.

В апреле Боррель заявил, что Евросоюз «оставит открытыми» каналы связи с Россией, несмотря на разногласия.



Татьяна Демина