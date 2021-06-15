Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров Евросоюза

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров Европейского союза: за январь — апрель 2021 года из страны вывезли продуктов на общую сумму в €42,5 млрд. Лидерами по этому показателю стали Китай и США (€139,4 млрд и €71,4 млрд соответственно).

По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года объем российского экспорта вырос на 12,4% (€37,8 млрд в январе — апреле 2020 года). Объем экспорта товаров из европейских стран в Россию увеличился на 7,3%, до €27,8 млрд.

Общий объем экспорта товаров стран Евросоюза в апреле этого года составил €179 млрд, что на 43,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Самыми крупными импортерами продукции ЕС за январь — апрель 2021 года стали США (€125,4 млрд), Великобритания (€87,9 млрд) и Китай (€73,9 млрд).

Напомним, что до конца этого года в России запрещен экспорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Украины, США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна. В декабре 2020 года список стран пополнился вышедшим из ЕС Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Татьяна Демина